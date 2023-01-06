الخارجية الأميركية: واشنطن تحترم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 6 يناير 2023 05:09 مساءً - دوت الخليج :- أكّدت، وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، احترام الولايات المتحدة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأعربت الخارجية الأميركية، عن قلقها من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، التي تزيد التوتر وإمكانية اندلاع أعمال عنف.
وأشارت، إلى أنها تعمل على إعادة مسار المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين.
في الوقت ذاته أكّد البيت الأبيض، أن أي تغيير في الوضع القائم في المواقع المقدّسة في القدس "غير مقبول".
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