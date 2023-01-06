الخارجية الأميركية: واشنطن تحترم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 6 يناير 2023 05:09 مساءً - دوت الخليج :- أكّدت، وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، احترام الولايات المتحدة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.‬

وأعربت الخارجية الأميركية، عن قلقها من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، التي تزيد التوتر وإمكانية اندلاع أعمال عنف‬.

وأشارت، إلى أنها تعمل على إعادة مسار المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين‬.

في الوقت ذاته أكّد البيت الأبيض، أن أي تغيير في الوضع القائم في المواقع المقدّسة في القدس "غير مقبول".