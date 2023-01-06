«القاهرة الإخبارية»: الأزمة الاقتصادية تجعل العلاج ترفا فى لبنان

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال دكتور فريد الصباغ مدير مستشفى بعبدا الحكومى، خلال مداخلة مع أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إنه "من 20 سنة لم تحدث أزمة بهذه الصعوبة، قبل الأزمة كنا نستطبع توفير تمويل ونجهز ونشترى معدات، لكن اليوم لا يمكننا تجهيز أقسام جديدة، وكل المشروعات التى نستفيد منها الآن بدأت قبل سنوات عدة".

وأوضح سليمان هارون، نقيب أصحاب المستشفيات بلبنان، أن "سعر الدولار قفز 27 مرة، لكن تكلفة الاستشفاء مضروبة فى 10، لأن راتب اللبنانى لم يرتفع، ونسبة دخول اللبنانيين المستشفيات انخفضت بـ20% خلال آخر 3 سنوات، والمرضى يفضلون الاستشفاء فى البيوت، وهذا يشكل خطرا على حياتهم".

أكثر من تأثروا بالأزمة الأطباء، أكثر من 20% الأطباء والممرضين هاجروا خارج لبنان. يقول زياد سعادة جراح أطفال إن "الناس تتجه للمستوصفات أكثر، أو على الصيدلية مباشرة، وتتجه للطب البيتى"، وأضاف كلير نصار مشرف تمريض "ضمان العلاج الاجتماعى صارت تغطيته 10% فقط".