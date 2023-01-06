دونيتسك تتهم كييف بانتهاك وقف إطلاق النار على طول خط التماس مع أوكرانيا

وأفادت دونيتسك ـ حسبما أفادت قناة "روسيا الإخبارية" اليوم الجمعة ـ بأن "قوات كييف قصفت العديد من المناطق فى الجمهورية مع دخول الهدنة التى أعلنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حيز التنفيذ بقذائف يستخدمها حلف شمال الأطلسى "الناتو"، مما أدى انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من ألفى شخص" دون أن تشير إلى وقوع ضحايا فى هذا القصف الأوكرانى.
ويأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية دخول قرار الرئيس فلاديمير بوتين الخاص بوقف إطلاق النارعلى طول خطوط التماس مع أوكرانيا، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12 بتوقيت موسكو وحتى نهاية يوم غد الـ7 من يناير.
وكان القائم بأعمال رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، قد حذر فى وقت سابق اليوم من عواقب استغلال كييف الهدنة المؤقتة الخاصة بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة بمناسبة أعياد الميلاد لتحسين وتعزيز موقعها على طول خط التماس بين الطرفين فى أوكرانيا.
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