هبة شكرى لـ«القاهرة الإخبارية»: اليمين المتطرف يفجر حكومة نتنياهو من الداخل

جدة - نرمين السيد - قالت هبة شكرى، الباحثة فى المركز المصرى للفكر، إنه كالعادة يجتمع مجلس الأمن لمناقشة الممارسات الاستفزازية التى تؤجج الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بعد اقتحام النائب اليمينى المتطرف بن جفير ساحات الأقصى الشريف، لكن دون جدوى.





وأضافت "شكرى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، ببرنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الممارسات لليمين المتطرف قد تفجر الأوضاع فى المنطقة، وقد تخرج الأمور عن سيطرة الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، وأن بن جفير بشكل خاص سيدفع بالأوضاع للاشتعال ويسرع من وتيرة اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة. وتابعت الباحثة فى المركز المصرى للفكر: "الزيارة التى لم تستمر سوى 13 دقيقة كانت تبعاتها المحلية والدولية ضخمة، هذه الممارسات يرفضها الإسرائيليون نفسهم، فالحاخام الإسرائيلى الأكبر رفض هذه الزيارة، حتى اليمين المعتدل لم يوافق على الاستفزاز بهذه الطريقة.

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