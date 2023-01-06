العالم اليوم - اقتصاد أميركا يضيف وظائف جديدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 04:24 مساءً - أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة في ديسمبر الماضي بأكثر من التوقعات، في خطوة تعطي الضوء الأخضر للفيدرالي الأميركي لتطبيق مزيد من الرفع في معدلات الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم خلال العام الجاري.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فإن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص قد ارتفع في ديسمبر إلى 223 ألف وظيفة، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بمقدار 200 ألف وظيفة.

وكان الاقتصاد الأميركي قد أضاف 263 وظيفة جديدة في نوفمبر 2022.

كما أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، الجمعة، أن القطاع الخاص غير الزراعي قد أضاف 220 ألف وظيفة في ديسمبر، بأعلى من متوسط التوقعات عند 180 ألف وظيفة فقط.

وفي نوفمبر 2022، أضاف القطاع الخاص غير الزراعي عدد 202 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم خلال ديسمبر بعكس التوقعات، ليصل إلى 3.5 بالمئة، مقابل توقعات بارتفاعه إلى 3.7 بالمئة.

وعدلت بيانات وزارة العمل الأميركية معدل البطالة في نوفمبر الماضي بالخفض ليصل إلى 3.6 بالمئة، مقابل 3.7 بالمئة في القراءة السابقة.

وتظهر البيانات قوة الاقتصاد الأميركي، وذلك على الرغم من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بقوة في العام الماضي لتصل إلى مستوى 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة وهو المستوى الأعلى منذ عام 2007.

وتوقع المسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر المركزي الأميركي في تطبيق السياسة النقدية المتشددة خلال العام الجاري بهدف كبح التضخم.