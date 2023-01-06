جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة أن السويد تُعد على جدول أعمالها استمرار استمرار الدعم لأوكرانيا والتركيز على التحول الأخضر فى الاتحاد الأوروبى، فضلا عن محاربة الجريمة المنظمة.
وأضافت المفوضية أنه يمكن للسويد أن "تعتمد علينا للمضى قدما بجدول أعمالها الطموح لاتحادنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السويد تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى من يناير ليونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.