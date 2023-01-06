السويد تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى من يناير ليونيو

جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة أن السويد تُعد على جدول أعمالها استمرار استمرار الدعم لأوكرانيا والتركيز على التحول الأخضر فى الاتحاد الأوروبى، فضلا عن محاربة الجريمة المنظمة.

وأضافت المفوضية أنه يمكن للسويد أن "تعتمد علينا للمضى قدما بجدول أعمالها الطموح لاتحادنا".