رئيس الوزراء العراقى: سنواصل العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة

جدة - نرمين السيد - وقال السودانى - فى كلمته بمناسبة الذكرى السنوية "102" لتأسيس الجيش العراقى أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "تحل ذكرى تأسيس جيشنا العراقى البطل، ذراع الدولة ورمز استقلالها اليوم ونحن نعيش أجواء الاستقرار، الذى لم يتحقق إلا بتضحيات جسام ودماء غالية قدمها جيشنا الباسل إلى جانب كل القوات المسلحة الوطنية".

وأضاف أن حكومته ستواصل ضمن برنامجها، العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكل صنوفها، وتقدم جيشنا العراقى البطل، وأن تعمل على التطوير التكنولوجى والميدانى لأسلحتها القتالية، ورفع إمكانات التحرك والانتشار ومسك الأرض وصد العدوان، موجها تحية احترام وتقدير للرجال الذين وقفوا دائما للدفاع عن شعبهم فى قواتنا المسلحة.

وكان رئيس الجمهورية العراقى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، قد وضع اليوم إكليلا من الزهور على ضريح الجندى المجهول بمناسبة الذكرى السنوية "102" لتأسيس الجيش العراقى.