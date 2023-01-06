كييف: ضربات روسية فى كراماتورسك واشتباكات متقطعة رغم الهدنة

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، فقد أعلنت كييف وقوع ضربات روسية فى كراماتورسك رغم الهدنة. ودخل قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النارعلى طول خطوط التماس مع أوكرانيا، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12 بتوقيت موسكو وحتى نهاية يوم غد الـ7 من يناير.

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