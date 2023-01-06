قلق أممى وحقوقى إزاء محاكمة أليس بيالياتسكى الحائز على جائزة نوبل للسلام

جدة - نرمين السيد - وذكر فى بيان له اليوم الجمعة فى جنيف - أن بيالياتسكى يواجه عقوبة تصل إلى 12 عاما فى السجن كما يواجه ممثلان اخران عن مركز فياسنا لحقوق الانسان التابع له أحكاما بالسجن.

وأكد المكتب الأممى ان لديه مخاوف جدية بشأن سير محاكمتهم.

وأوضح البيان أن الثلاثة من بين مئات المعتقلين بعد حملة قمع عنيفة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى عام 2020 وطالب باسقاط التهم الموجهة اليهم والافراج الفورى عنهم.