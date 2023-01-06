جدة - نرمين السيد - وذكر فى بيان له اليوم الجمعة فى جنيف - أن بيالياتسكى يواجه عقوبة تصل إلى 12 عاما فى السجن كما يواجه ممثلان اخران عن مركز فياسنا لحقوق الانسان التابع له أحكاما بالسجن.
وأكد المكتب الأممى ان لديه مخاوف جدية بشأن سير محاكمتهم.
وأوضح البيان أن الثلاثة من بين مئات المعتقلين بعد حملة قمع عنيفة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى عام 2020 وطالب باسقاط التهم الموجهة اليهم والافراج الفورى عنهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قلق أممى وحقوقى إزاء محاكمة أليس بيالياتسكى الحائز على جائزة نوبل للسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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