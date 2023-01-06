وزير الخارجية البريطانى ينتقد إعلان روسيا وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وقال كليفرلى - فى تغريدة على تويتر- إن "توقف الهجمات الروسية لمدة 36 ساعة لن يفعل شيئًا لتعزيز آفاق السلام. ويجب على روسيا سحب قواتها بشكل دائم والتخلى عن سيطرتها غير القانونية على الأراضى الأوكرانية وإنهاء هجماتها القاسية ضد المدنيين الأبرياء ".
يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر "بوقف إطلاق النار" من الساعة 12:00 يوم 6 يناير بتوقيت موسكو إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير على طول خط الاتصال الكامل بين الأطراف المتحاربة فى أوكرانيا.
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