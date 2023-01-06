القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بثلاث قذائف عيار 152 ملم

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب التمثيلى لـ دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب فى أوكرانيا - فى بيان اليوم الجمعة، على موقعه فى "تليجرام" بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية - "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم على بلدة "ماكسيميليانوفكا" فى منطقة بتروفسكى بمدينة دونيتسك باستخدام 3 قذائف مدفعية من عيار 152 ملم".
ولم يشر البيان حتى اللحظة إلى وقوع ضحايا أو قتلى سواء فى صفوف العسكريين أو المدنيين بهذه المنطقة.
وتقع منطقة بتروفسكى على المشارف الغربية لعاصمة دونيتسك، وهى الجزء الأبعد من المدينة عن المركز. ومنذ أن أعلنت دونيتسك استقلالها عن كييف عام 2014، تتعرض هذه المنطقة للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
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