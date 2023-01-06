العالم اليوم - فوائد مذهلة.. كيف تساعد اليوغا في التحكم بضغط الدم؟

انتم الان تتابعون خبر فوائد مذهلة.. كيف تساعد اليوغا في التحكم بضغط الدم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 03:22 مساءً - استنتج بحث كندي تجريبي، أن ممارسة اليوغا لمدة ربع ساعة يوميا، يمكن أن تساعد في التحكم بضغط الدم.

وأوصت الدراسة بإضافة اليوغا إلى نظام التمارين المنتظم، نظرا لأنها قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

قسّم الباحثون المشاركين بشكل عشوائي إلى مجموعتين، أكملت كلتاهما برنامج تمارين هوائية، ثم أضافت مجموعة واحدة خمس عشرة دقيقة من اليوغا خمسة أيام في الأسبوع، ونفّذت المجموعة الأخرى خمس عشرة دقيقة من تمارين الإطالة خمسة أيام في الأسبوع، واستمرت هذه التمارين لثلاثة أشهر.

وفي المحصلة، شهدت المجموعتان تحسنا في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، بينما شهدت المجموعة التي مارست اليوغا تحسنا أكبر في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

ووفق الأبحاث، تشير النتائج إلى أن اليوغا يمكن أن تكون على الأرجح، تدخلا إضافيا فعالا للمساعدة في تحسين مستويات ضغط الدم.