هدنة بوتين في أوكرانيا تدخل حيز التنفيذ
دخل وقف إطلاق النار المعلن من جانب روسيا في مناطق العمليات العسكرية في أوكرانيا حيز التنفيذ منتصف اليوم الجمعة على ان يستمر حتى نهاية يوم غدً السبت.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوعز أمس الخميس، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.
ودعا الرئيس بوتين الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق نار والسماح للمسيحيين الأرثوذكس بالاحتفال بعيد الميلاد.
وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قد رد بالرفض على طلب روسيا وقف إطلاق النار، قائلاً ان هدفه إيقاف تقدم الجيش الأوكراني.
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