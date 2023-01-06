روسيا: بدء تنفيذ وقف إطلاق النار على خط التماس مع أوكرانيا حتى نهاية 7يناير

جدة - نرمين السيد - دخل قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النارعلى طول خطوط التماس مع أوكرانيا، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12 بتوقيت موسكو وحتى نهاية يوم غد الـ7 من يناير.





وأعلنت وزارة الدفاع الروسية -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة- توجيه تعليمات لقواتها بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة على خطوط التماس مع أوكرانيا، بناء على تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين.

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