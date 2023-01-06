أوكرانيا: مقتل 453 طفلا وإصابة 877 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب المدعى العام - فى بيان - "إنه حتى اليوم 6 يناير، تأثر أكثر من 1330 طفلا فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 453 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 877 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وتم اعتبار 329 طفلا أوكرانيا فى عداد المفقودين، بينما تم ترحيل أكثر من 12 ألف طفل إلى خارج أوكرانيا.

وأوضح مكتب المدعى العام، أن 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية فى أوكرانيا تضررت جراء الضربات الجوية والمدفعية الروسية اليومية، من بينها 337 مؤسسة تم تدميرها بالكامل.

وأضاف أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تسيطر عليها روسيا.