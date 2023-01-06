«القاهرة الإخبارية»: وصول قطار يحمل جنودا ومعدات روسية إلى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، قد حذر أمس الخميس، من خطورة التقليل من شأن طموحات روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقال ستولتنبرج: "لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد غير خططه وأهدافه فى أوكرانيا، لذلك فإنه من الخطر التقليل من شأن روسيا".