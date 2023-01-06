مبعوث صينى يؤكد ضرورة توقف اسرائيل عن الأعمال الاستفزازية فى القدس

جدة - نرمين السيد - دعا مبعوث صينى، الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس لتجنب تصعيد التوترات بعد دخول وزير الأمن القومى الإسرائيلى الجديد إيتمار بن غفير المسجد الأقصى فى القدس الشرقية، معربا عن قلق بلاده الشديد من تصاعد التوترات فى اعقاب هذه الزيارة.





وقال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون وفقا لما اوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إنه يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، وقف كل التحريضات والأعمال الاستفزازية، فضلا عن الامتناع عن اتخاذ أى إجراء أحادى الجانب قد يؤدى إلى تدهور الوضع ".

وأكد على أن الصين تؤيد التمسك بسيادة القانون الدولى والالتزام بالإجماع الدولى المتعلق بالقدس، لافتا إلى أن قرارات مجلس الأمن تدين بشكل قاطع كل الإجراءات التى تهدف إلى تغيير التكوين الديمغرافى، وطابع ومكانة الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فى ذلك القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه يتعين على الأطراف المعنية الحفاظ بجدية على الوضع الراهن للمكان المقدس فى القدس واحترام الوصاية الأردنية على النحو المنصوص عليه فى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

واستطرد أنه يجب على المجتمع الدولى، بإحساس مُلح، تعزيز استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى أقرب وقت ممكن، وذلك على أساس حل الدولتين، وحل القضايا المتعلقة بالقدس وكذلك قضايا الوضع النهائى الأخرى، فضلا عن تحقيق التعايش السلمى بين فلسطين وإسرائيل فى أقرب وقت ممكن، قائلا أنه يجب على الدول ذات التأثير الكبير تحمل المسؤولية ولعب دور بناء بشكل فعال.

وأكد دعم بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967، لتكون عاصمتها القدس الشرقية.