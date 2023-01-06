أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى أكثر من 110 آلاف جندى‎‎

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3064 دبابة و6124 من المركبات المدرعة و2059 من النظم المدفعية و431 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و215 من أنظمة الدفاع الجوى و285 طائرة و272 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1844 طائرة بدون طيار و4 آلاف و797 من المركبات وخزانات وقود.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.