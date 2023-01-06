مجلس النواب الأمريكى يرجئ لليوم الثالث على التوالى جلسة انتخاب رئيسه

جدة - نرمين السيد - أرجأ مجلس النواب الأمريكى، لليوم الثالث على التوالى، جلسة انتخاب رئيس له بعد خمس جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية، مجدداً فى حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثى رئيساً للمجلس.





وذكرت قناة "الحرة"، اليوم الجمعة، أنه أدلى النوّاب بأصواتهم فى خمس جولات اقتراع، لكنّها باءت كلّها بالفشل، ولم يتمكّن مكارثى، النائب عن ولاية كاليفورنيا، من إقناع حوالى 20 نائباً جمهورياً من مؤيّدى الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفاً لنانسى بيلوسى، إذ ظلّ هؤلاء على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغى. ومن المقرّر أن تُستأنف جلسة انتخاب رئيس المجلس ظهر اليوم، وتجرى مفاوضات حثيثة فى الكواليس بين مكارثى ومعارضيه الجمهوريين الذين لا يمكنه بدون أصواتهم من الفوز بالمنصب.

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