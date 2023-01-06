أنتونوف: الحديث عن الطبيعة الدفاعية للأسلحة المنقولة لأوكرانيا منافٍ للعقل

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنتونوف أن "قرار الإدارة الأمريكية بنقل مركبات برادلى القتالية إلى أوكرانيا هو تأكيد على أن محاورينا فى الولايات المتحدة لم يحاولوا حتى الاستماع إلى دعواتنا العديدة لمراعاة العواقب المحتملة لمثل هذا المسار الخطير من قبل واشنطن"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع السفير الروسى: "لقد أصبح من الواضح أخيرا للمجتمع الدولى بأسره أنه فى عام 2014 شنت الولايات المتحدة حربا حقيقية بالوكالة ضد روسيا من خلال دعم المجرمين النازيين فى كييف، وأى حديث عن الطبيعة الدفاعية للأسلحة الموردة لأوكرانيا أصبح سخيفا لفترة طويلة".

وأردف قائلا: "يجب على المجتمع الدولى ألا يتجاهل حقيقة أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند اعترفا بأن اتفاقيات مينسك أعطت الوقت لكييف لتعزيز قدراتها العسكرية، وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين واشنطن وبرلين، يتضح أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة قد خدع بلادنا وبدأوا فى إضعاف روسيا عن قصد فى وقت سابق بفترة من 24 فبراير 2022".

وقال أنتونوف إن جميع الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الولايات المتحدة، بما فى ذلك قرار تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف تضم مركبات برادلى القتالية، تشير بشكل مباشر إلى أن واشنطن ليست لديها رغبة فى تسوية سياسية فى أوكرانيا.