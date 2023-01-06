صحيفة إماراتية: أبو ظبى تعمل على عودة سوريا إلى حاضنتها العربية

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن زيارة وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى دمشق، تأتى فى سياق موقف إماراتى ثابت يعمل من أجل عودة سوريا إلى حاضنتها العربية، والسعى لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية، بما يعيد إليها وحدتها الجغرافية، واستقلالها، وسيادتها على كل أراضيها.





وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان "وحدة سوريا وعروبتها"، إن وزير الخارجية الإماراتى أكد حرص بلاده دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية، بما يعيد إليها أمنها واستقرارها ووحدتها، ويلبى تطلعات شعبها. وأشارت إلى أن الزيارة هى الثانية لوزير الخارجية منذ نوفمبر، وتأتى استكمالاً لمسار بدأته دولة الإمارات منذ عام 2018، بعد إعادة فتح سفارتها فى دمشق، كما أنها تصب فى إطار استمرار المشاورات بين البلدين التى توّجت بزيارة الرئيس السورى إلى الإمارات فى مارس الماضى، واجتماعه مع القيادة الإماراتية.

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