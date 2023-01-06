وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وماليزيا يبحثان التعاون الدفاعى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الكورى الجنوبى بارك جين، خلال اتصال هاتفى اليوم الجمعة، مع نظيره الماليزى زامبرى عبد القادر تعزيز التعاون فى مجالات مختلفة منها التبادلات رفيعة المستوى وصناعة الدفاع والبنية التحتية والمدن الذكية.





وذكرت وزارة الخارجية الكورية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن بارك أشار، خلال الاتصال، إلى أن التعاون بين بلاده وماليزيا يتطور فى مختلف المجالات منذ إقامة علاقاتهما الدبلوماسية عام 1960، واقترح تعزيز التعاون الجوهرى بمناسبة الذكرى الأربعين للتعاون بين البلدين فى مجال السياسة الشرقية هذا العام.

وأوضح الوزير "بارك" للجانب الماليزى استراتيجية الحكومة الكورية الجنوبية فى المحيطين الهندى والهادئ ومبادرة التضامن بين كوريا الجنوبية والآسيان، واقترح تعزيز التواصل الاستراتيجى.

واتفق الجانبان على أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية لا تهدد الأمن فى شبه الجزيرة الكورية فقط، بل فى المنطقة والمجتمع الدولى بأسره، والحاجة الملحة لرد موحد وحازم من المجتمع الدولى.

من جانبه، جدد "زامبى" دعم بلاده للمبادرة الجريئة وهى خارطة طريق نزع السلاح النووى للحكومة الكورية الجنوبية.

يذكر أن السياسة الشرقية هى الأنشطة التى أطلقها رئيس الوزراء الماليزى السابق "مهاتير محمد" لتعلم السياسات الاقتصادية لكوريا الجنوبية واليابان فى الثمانينيات.