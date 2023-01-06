رئيس وزراء اليابان يتلقى دعوة لزيارة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ماتسونو - خلال مؤتمر صحفى حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - "إن اليابان تقف إلى جانب المواطنين الأوكرانيين كما تتخذ الخطوات المناسبة بصفتها رئيس مجموعة الدول السبع هذا العام".

ونقل أندرى يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، رغبة الأخير فى زيارة رئيس الوزراء اليابانى لأوكرانيا فى الوقت المناسب.

وفى لقاء مع السفير اليابانى لدى أوكرانيا كونينورى ماتسودا، أعرب يرماك عن تقدير كييف لتضامن اليابان فى ظل العملية العسكرية الروسية.

كما أعرب رئيس مكتب زيلينسكى عن أمل كييف فى استمرار التعاون مع مجموعة السبع، وقال إن الحوار المنتظم بين قادة مجموعة السبع وزيلينسكى هو أحد أكثر الوسائل فعالية للمجتمع الدولى لتكثيف الجهود لمقاومة روسيا.

وأكد السفير اليابانى، أن موقف بلاده الداعم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لم يتغير.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء اليابانى بزيارة الدول الأعضاء فى مجموعة السبع بما فى ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك فى إطار جولة دبلوماسية هامة قبيل القمة السنوية لمجموعة السبع المقررة فى شهر مايو المقبل.