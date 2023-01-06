العالم اليوم - تحركات بيلاروسيا تقلق أوكرانيا.. مخاوف من "عملية الرد"

انتم الان تتابعون خبر تحركات بيلاروسيا تقلق أوكرانيا.. مخاوف من "عملية الرد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 01:24 مساءً - إعلان لمناورات عسكرية في بيلاروسيا، ولقاءات بين الرؤساء للدولتين الصديقتين، كلها أمور تقلق كييف، التي تتوقع رد فعل روسي عسكري قوي بعد الهجوم الأوكراني الدامي ليلة رأس السنة.

وفي بيان الخميس، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، عن إجراء مناورات جوية مشتركة مع روسيا، مشيرة إلى "زيادة وتيرة هذه المناورات مع موسكو".

بعدها بيوم، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الوحدة العسكرية المشتركة لقوات روسيا وبيلاروسيا جاهزة للدفاع عن "دولة الاتحاد".

مجلس الأمن في بيلاروسيا أكد أن تجمع القوات له "أغراض دفاعية فقط وأنشأناه لحماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد في المقام الأول"، ولكن هذه التصريحات، لم تخفف من توتر كييف.

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عبر في نهاية الشهر الماضي، عن رفضه لما وصفه بـ"نظريات المؤامرة" بشأن نشر قوات مسلحة من بلاده على الحدود.

وقال لوكاشينكو، إن المناورات العسكرية في بلاده في الآونة الأخيرة لم تكن تستهدف أوكرانيا.

مينسك في قلب العاصفة

قبل أيام، أعلنت بيلاروسيا سقوط صاروخ أطلقته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية على أراضيها، في أول حادثة من هذا النوع تبلّغ عنها مينسك منذ بدء الحرب قبل أكثر من 10 أشهر، في وقت تزداد فيه مخاوف كييف من هجوم روسي عبر الجارة الشمالية.

وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، محادثات في المتحف الروسي في سان بطرسبورغ، في لقاء يُعد الثاني بين الحليفين في أقل من أسبوع، وسط تحذيرات غربية من محاولات موسكو جر بيلاروسيا لفتح جبهة جديدة في الحرب الأوكرانية، الأمر الذي قد يجبر كييف على تحويل مواردها عن هجماتها المضادة في شرق وجنوب البلاد.

وهناك اتهامات من بيلاروسيا إلى أوكرانيا بأنها تحاول جر مينسك إلى الصراع، حيث اتهمت كييف بالتخطيط لهجوم مثل الانفجارات التي ضربت جسر مضيق كيرتش الذي يربط روسيا بـشبه جزيرة القرم، والتي ألقت روسيا باللوم فيها على أوكرانيا، كما ألقت بيلاروسيا باللوم على الغرب في دفع أوكرانيا نحو حرب مع بيلاروسيا، بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لوكاشينكو يحاول خلق ذريعة لشن هجوم على بلاده.

واستخدمت موسكو بيلاروسيا كنقطة انطلاق للحرب في 24 فبراير، حيث أرسلت روسيا الآلاف من قواتها عبر الحدود في الهجوم على كييف وأطلقت صواريخ من القواعد الجوية البيلاروسية ضد أهداف أوكرانية، ومؤخرا نشرت طائرات دون طيار في القواعد الجوية البيلاروسية، وفقا للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فهل تعود بيلاروسيا لتكون مركزا لانطلاقة جديدة في فصل الحرب الدامية؟