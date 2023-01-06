مقتل جندى وإصابة آخر فى إطلاق نار بـ النمسا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى النمسا، اليوم الجمعة، مقتل جندى وإصابة آخر فى إطلاق نار، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى النمسا، اليوم الجمعة، مقتل جندى وإصابة آخر فى إطلاق نار، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن إطلاق النار وقع داخل قاعدة جوية فى النمسا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى

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