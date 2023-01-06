«القاهرة الإخبارية»: قتلى وجرحى فى إطلاق نار داخل قاعدة جوية بالنمسا

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، اليوم الجمعة، فى إطلاق نار بقاعدة بينساكولا الجوية، التابعة لسلاح البحرية الأمريكى، فى ولاية فلوريدا، بينهم منفذ الهجوم.

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