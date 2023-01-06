العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 12:22 مساءً - تتجه الأسهم الأوروبية نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر، مع تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعي وصدور بيانات اقتصادية إيجابية فيما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 3.4 بالمئة حتى الآن.

كما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في نوفمبر، مما يشير إلى ركود معتدل أكثر من المتوقع وتخفيف ضغوط الأسعار في بعض البلدان.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر ديسمبر والمقرر صدورها الساعة 1000 بتوقيت غرينتش إذ يتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض الأسعار على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع سهم شل 0.4 بالمئة بعدما قالت الشركة إن أرباح أنشطتها في الغاز الطبيعي ارتفعت كثيرا على الأرجح في الربع الأخير من العام الماضي.

وجنى مؤشر قطاع الطاقة 0.6 بالمئة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل الآمال في انتعاش الطلب من الصين وبيانات أظهرت انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعد عاصفة شتوية اجتاحت البلاد أواخر العام الماضي.