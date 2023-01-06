جدة - نرمين السيد - وكانت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد أعلنت، أول أمس الأربعاء، أنها ستشجع بقوة مطلب من شأنه إلزام جميع المسافرين القادمين من الصين بتقديم اختبار سلبى لفيروس كورونا، وذلك بغض النظر عن جنسياتهم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة هناك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: الصين تطالب أوروبا بالتعامل بموضوعية مع وضع كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.