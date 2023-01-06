جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ662 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و702 ألف و340 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 101.1 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و96 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ694 ألفا و411 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 530 ألفا و710 وفيات.