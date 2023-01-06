جدة - نرمين السيد - ونقل راديو "براغ الدولى"، فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن متحدث باسم الوزارة قوله "إن هذا لا يعد ضروريا فى الوقت الحالى لأنه لا يوجد رابط جوى مباشر من الصين، إلا أنه يمكن إعادة النظر فى القرار بالمستقبل".
وكانت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد اتفقت، أمس الأول الأربعاء، على التشجيع بقوة على مطلب من شأنه إلزام جميع المسافرين القادمين من الصين بغض النظر عن جنسياتهم، بتقديم اختبار سلبى لفيروس كورونا بسبب ارتفاع حالات الإصابة هناك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشيك: لا اختبار إجبارى لفيروس كورونا للقادمين من الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.