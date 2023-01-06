التشيك: لا اختبار إجبارى لفيروس كورونا للقادمين من الصين

جدة - نرمين السيد - ونقل راديو "براغ الدولى"، فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن متحدث باسم الوزارة قوله "إن هذا لا يعد ضروريا فى الوقت الحالى لأنه لا يوجد رابط جوى مباشر من الصين، إلا أنه يمكن إعادة النظر فى القرار بالمستقبل".

وكانت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد اتفقت، أمس الأول الأربعاء، على التشجيع بقوة على مطلب من شأنه إلزام جميع المسافرين القادمين من الصين بغض النظر عن جنسياتهم، بتقديم اختبار سلبى لفيروس كورونا بسبب ارتفاع حالات الإصابة هناك.