جدة - نرمين السيد - وكتب يرماك عبر تطبيق "تليجرام"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن "أوكرانيا تتلقى وستتلقى مساعدة كبيرة حقا من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا".
وأضاف أن هذا الدعم سيساعدنا فى استعادة جميع أراضينا، قائلاً: "إن هدفنا هو استعادة وحدة أراضى أوكرانيا داخل حدود عام 1991".
وشدد يرماك أيضا على أنه من المهم جدا أن يواصل شركاء أوكرانيا تقديم الدعم الفعال لضمان الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا للاستجابة بشكل مناسب للتحديات المستقبلية.
وكان يرماك قد أطلع مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان خلال مكالمة هاتفية أمس على الوضع الحالى فى الجبهة والإجراءات المحتملة للقوات الروسية فى الأشهر المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة الأوكرانية: سنتلقى مزيدا من الأسلحة من شركائنا الغربيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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