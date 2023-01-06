العالم اليوم - القيمة السوقية للبورصات العربية تتجاوز 4 تريليونات دولار

انتم الان تتابعون خبر القيمة السوقية للبورصات العربية تتجاوز 4 تريليونات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 11:18 صباحاً - تجاوزت القيمة السوقية للبورصات العربية، في العام الماضي، 4 تريليونات دولار، بحسب النشرة الشهرية لأسواق المال العربية، التي يصدرها صندوق النقد العربي، وترصد 13 بورصة عربية.

وتباين أداء مؤشرات الأسواق العربية خلال عام 2022، في عام صعب على أسواق المنطقة والعالم.

وفي الخليج نجت أغلب البورصات من التراجعات، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وكانت الارتفاعات الأقوى في أبوظبي ودبي، فيما تراجع السوق السعودي مسجلا أول خسارة سنوية في نحو سبع سنوات. بينما حققت البورصة المصرية أفضل أداء في أسواق الشرق الأوسط خلال 2022.

وفيما يلي ترتيب الأسواق العربية حسب القيمة السوقية بنهاية 2022:

السعودية: 2.63 تريليون دولار

أبوظبي: 714.6 مليار دولار

قطر: 167.1 مليار دولار

دبي: 158.4 مليار دولار

الكويت: 152.8 مليار دولار

مسقط: 61.7 مليار دولار

الدار البيضاء: 53.6 مليار دولار

مصر: 38.8 مليار دولار

البحرين: 30.3 مليار دولار

عمّان: 25.4 مليار دولار

بيروت: 14.5 مليار دولار

فلسطين: 4.9 مليار دولار

دمشق: 2.1 مليار دولار