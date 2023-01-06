العالم اليوم - الصناديق السيادية.. الصين تزيح النرويج من القمة في 2022

انتم الان تتابعون خبر الصناديق السيادية.. الصين تزيح النرويج من القمة في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 11:18 صباحاً - شهد العام الماضي تغييرات كبرى في قائمة صناديق الثروات السيادية في العالم، كان من أهمها خسارة صندوق التقاعد النرويجي صدارة القائمة بعد أعوام من التربع على عرش الصناديق السيادية، لتحل محله مؤسسة الاستثمار الصينية.

وبحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI، تراجع الصندوق السيادي النرويجي إلى المركز الثاني بعد انخفاض قيمة أصوله بنسبة 19 بالمئة، بينما تصدر الصندوق الصيني الترتيب مع ارتفاع أصوله بنحو 129 مليار دولار.

خلف الصندوقين الصيني والنرويجي، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثالث بأصول تبلغ 790 مليار دولار متقدما من الترتيب الرابع في 2021 ليحل مكان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تراجعت للمركز الرابع بأصول بلغت 750 مليار دولار.

ومن بين العشرة الكبار، جاءت شركة حكومة سنغافورة للاستثمار GIC، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على قائمة الصناديق الأسرع نموا خلال 2022، في ظل ارتفاع أصولهما بنسبة 19 بالمئة و15 بالمئة على الترتيب.

وتقدمت الشركة السنغافورية إلى الترتيب الخامس بدلا من السادس في 2021 بعد ارتفاع الأصول تحت إدارتها إلى 690 مليار دولار مقابل 578 مليار دولار.

بينما تقدم الصندوق السيادي السعودي إلى الترتيب السادس بدلا من السابع، بعد ارتفاع الأصول التي يديرها إلى 607.4 مليار دولار مقابل 528 مليار دولار نهاية 2021.

بينما لم تشهد الصناديق الثلاثة الأخرى تغيرا في الترتيب، حيث حافظت تماسيك القابضة السنغافورية على المركز الثامن بأصول مدارة تبلغ 497 مليار دولار بارتفاع نسبته 3 بالمئة، وجاء تاسعا جهاز قطر للاستثمار بأصول بلغت 461 مليار دولار "زادت 2 بالمئة"، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الصيني 447.4 مليار دولار الذي استقرت أصوله عند نفس مستويات العام 2021.

وفيما يلي ترتيب العشرة الكبار:

1- مؤسسة الاستثمار الصينية بأصول تقدر بـ 1.35 تريليون دولار.

2- الصندوق السيادي النرويجي بأصول تقدر بـ 1.13 تريليون دولار .

3- جهاز أبوظبي للاستثمار الإماراتي بأصول تقدر بـ 790 مليار دولار.

4- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول تقدر بـ 750 مليار دولار.

5- شركة حكومة سنغافورة للاستثمار GIC بأصول تقدر بـ 690 مليار دولار.

6- صندوق الاستثمارات العامة السعودي بأصول تقدر بـ 607 مليارات دولار

7- المحفظة الاستثمارية لهيئة النقد بهونغ كونغ بأصول تقدر بـ 589 مليار دولار.

8- تماسيك القابضة "سنغافورة" بأصول تقدر بـ 497 مليار دولار.

9- جهاز قطر للاستثمار بأصول تقدر بـ 461 مليار دولار.

10- صندوق الضمان الاجتماعي الصيني بأصول تقدر بـ 447 مليار دولار.