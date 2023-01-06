العالم اليوم - ولادة مذهلة.. طفل يخرج للحياة داخل الكيس الأمنيوسي

انتم الان تتابعون خبر ولادة مذهلة.. طفل يخرج للحياة داخل الكيس الأمنيوسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 11:18 صباحاً - في مشهد مثير للدهشة، وثقته عدسة الكاميرا، شهدت إحدى مشافي البرازيل، ولادة قيصرية لطفل، خرج من رحم أمه داخل الكيس الأمنيوسي، قبل أن يتمكن الأطباء من تمزيق الكيس وإخراجه بسلام.

وفي حالات الولادة المبكرة، يجب على الأطباء التصرف بسرعة لفتح الكيس والسماح للطفل بالتنفس، لأنه في هذه الحالة يكون مقطوع كليا من الأكسجين.

وقالت، مصورة الولادة لودميلا جوسمن إن هذه هي المرة الأولى في حياتها المهنية التي استمرت 9 سنوات في التصوير الفوتوغرافي، تشهد مثل هذا الحدث النادر.

وأضافت: "عظيم، أليس كذلك؟ لقد التقطت اللحظة، كان الأمر سريعا جدا، حدث كل ذلك في بضع ثوانٍ".

وولد نيكولا بصحة جيدة وكان وزنه 3.38 كيلوغرام، وطوله 51 سم.

كما حدثت حالة مماثلة في البرازيل في يوليو من العام الماضي عندما وُلد التوأم ماريا سيسيليا وماريا أليس.