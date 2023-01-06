وزير الخارجية الأوكرانى: ندخل مرحلة حاسمة فى الحرب مع روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، أن بلاده تدخل مرحلة حاسمة فى حربها مع روسيا وأن فريقها الدبلوماسى وقواتها المسلحة تمكنا من إقناع الحلفاء بأن زمن حظر الأسلحة قد ولى.





وقال كوليبا، فى منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أنه سيكون هناك المزيد من الأخبار الجيدة حول إمدادات الأسلحة لأوكرانيا فى الفترة المقبلة. وأشارت "يوكرينفورم" إلى تصريح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى خطابه الأخير بأن بلاده ستمتلك بطارية باتريوت أخرى ومركبات مدرعة قوية للدفاع عن نفسها ضد روسيا. وأكد زيلينسكى، فى حسابه على "تويتر" أن ألمانيا تقدم مساهمة كبيرة لبلاده فى اعتراض صواريخ روسيا، قائلا "شكرًا على قرار تزويد أوكرانيا ببطارية من نظام الدفاع الجوى باتريوت هذا بخلاف نظام IRIS-T الذى تم تسليمه سابقًا ومدفع Gepard المضاد للطائرات، لذلك فإن ألمانيا تقدم مساهمة حاسمة فى اعتراض جميع الصواريخ الروسية!".

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