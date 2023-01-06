أمريكا وإيطاليا تجددان التزامهما بدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية اللازمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى وفرانشيسكو تالو المستشار الدبلوماسى لرئيس وزراء إيطاليا.
وأدان المسؤولان، بحسب البيان، العدوان الروسى المستمر على أوكرانيا، بما فى ذلك ضرباتها ضد البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.
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