دبلوماسى أمريكى يزور كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التحديات العالمية

جدة - نرمين السيد - ينطلق وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، فى جولة تستغرق 4 أيام إلى كوريا الجنوبية واليابان فى الفترة من 9 إلى 12 يناير الجارى، لمناقشة سبل التعاون بشأن بعض التحديات العالمية الأكثر إلحاحا.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة - أنه من المقرر أن يلتقى فرناندير خلال زيارته العاصمة طوكيو فى الفترة من 9 إلى 11 يناير الجارى كبار المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة التعاون بشأن بعض التحديات العالمية الأكثر إلحاحا، بما فى ذلك مرونة سلسلة التوريد والتحول للطاقة النظيفة وتغير المناخ وحماية وتعزيز التقنيات المهمة والناشئة.

وأضافت أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سيلقى الضوء على الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والشركات اليابانية فى بناء القدرات المحلية والحياة المجتمعية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ - بما فى ذلك من خلال دعم المساواة بين الجنسين وتطوير رأس المال البشرى.

وبحسب البيان، يلتقى المسؤول الأمريكى فى العاصمة سول مسؤولى حكومة كوريا الجنوبية، بمن فيهم نظيره، النائب الثانى لوزير الخارجية الكورى الجنوبى لى دو هيون. كما سيلتقى مع الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية التى تشكل جزءا لا يتجزأ من التعاون الاقتصادى الثنائى.

أما فى طوكيو، سيشارك فرنانديز خلال يومى 11 و12 يناير فى منتدى الأعمال الهندى والمحيط الهادئ السنوى الخامس بالإضافة إلى اجتماعات مع غرفة التجارة الأمريكية فى اليابان ومجتمع الأعمال.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول "إن فرنانديز سيعمل خلال زيارته كوريا الجنوبية واليابان على تعزيز التعاون بشأن أجندة اقتصادية إيجابية لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ".