بلغاريا تمد إقليم ميكولايف الأوكرانى بمولدات كهربائية لمواجهة أزمة الطاقة‎‎

جدة - نرمين السيد - وذكرت خدمة العمل الإنسانى فى الإقليم، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن فريقًا مشتركًا من مؤسسة Netpeak Group لشركات تكنولوجيا المعلومات، ومنصة التمويل الجماعى My City، نقل 25 مولدًا للطاقة من بلغاريا إلى ميكولايف، لتوزيعها على المجتمعات الإقليمية لمواجهة أزمة نقص الطاقة.

وأشار البيان إلى أن 69 بلدة فى منطقة ميكولايف ظلت بدون كهرباء وإمدادات المياه وخدمات التخلص من مياه الصرف الصحى بسبب استمرار الهجمات الروسية.