الأمم المتحدة: خطر داهم د يتعرض له 9 ملايين شخص فى باكستان

جدة - نرمين السيد - حذرت وكالة التنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، من خطر وقوع تسعة ملايين شخص آخرين بـ باكستان فى براثن الفقر، وهو ما يضاف إلى الـ 33 مليونًا الذين تضرروا من الفيضانات المدمرة التى ضربت البلاد الصيف الماضى.





وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى باكستان، كنوت أوستبى: "نقدر أن ما يصل إلى تسعة ملايين شخص أشخاص إضافيون يمكن أن يُدفعوا إلى براثن الفقر بسبب تأثير الفيضانات" بحسب بيان نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى.

وأضاف أوستبى أنه على الرغم من أن كون الفيضانات فى باكستان "غير مسبوقة"، فإنها قد تحدث لدول أخرى تتأثر بتغير المناخ.

وأوضح أن البلاد لم تستفد من موسم الزراعة الأخير والذى قبله بسبب الفيضانات، وتابع: "أسعار المنتجات الزراعية وأسعار المواد الغذائية آخذة فى الارتفاع ويمكن أن تدفع ضعف عدد الأشخاص إلى انعدام الأمن الغذائى مما يؤدى إلى زيادة العدد من سبعة إلى 14.6 مليون".

من جانبه، قال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، خليل هاشمى، مرددًا هذه المخاوف، إن حوالى ثمانية ملايين من 33 مليونًا من المتضررين من حالة الطوارئ ما زالوا "نازحين"، حيث لم تنحسر مياه الفيضانات فى بعض المناطق بعد.

ومن بين الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، ذكر السفير هاشمى الإسكان والزراعة وسبل العيش. وجاءت تصريحاته قبل المؤتمر رفيع المستوى الذى ستعقده باكستان يوم الاثنين المقبل فى جينيف حيث من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالحضور.

ويهدف المؤتمر إلى الجمع بين قادة القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم المالى والدولى للمجتمعات التى تأثرت بالفيضانات المدمرة فى باكستان العام الماضى وإعادة تأهيل وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة بطريقة مقاومة للمناخ.

من جانبه، قال سيد حيدر شاه، رئيس قسم الأمم المتحدة فى وزارة الخارجية الباكستانية إن هناك حاجة إلى حوالى 16 مليار دولار للمساعدة فى إعادة تأهيل البلاد وإعادة الإعمار على المدى الطويل "إنه ليس مجرد مشروع مدته عام واحد. تم تصنيف الاحتياجات بشكل أكبر إلى أربعة أهداف إستراتيجية للتعافى: وهى تتعامل مع بناء قدرات الحكومة وإعادة الإعمار الشاملة وقضايا النوع الاجتماعى وسبل العيش".

بدوره، قال أوستبى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إن أكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم فى كارثة الفيضانات الموسمية، مضيفًا أن ما لا يقل عن مليونى منزل قد دمرت وألحقت الأضرارًا بـ "13000 كيلومتر أو أكثر من الطرق و3000 كيلومتر أو أكثر من خطوط السكك الحديدية و439 جسرًا و4.4 مليون فدان من الأراضى الزراعية".

وأوضح مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن أكثر من مليون رأس من الماشية قد فقدت أيضًا قبل أن يضيف أنه بسبب استمرار وجود مياه راكدة فى العديد من المناطق "لا يستطيع الكثير من الناس العودة إلى سبل عيشهم المعتادة" وبالتالى يظلون معتمدين على المساعدات الإنسانية".