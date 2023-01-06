واشطن تخصص مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن إرهابى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار مكافأة، نظير الحصول على معلومات تقودها إلى اعتقال أو إدانة المتطرف معلم أيمن، وأى شخص قد يكون متورطًا بالتنفيذ أو المساعدة أو التحريض على ارتكاب الهجوم الإرهابى فى عام 2020 على أفراد أمريكيين وكينيين فى مطار ماندا باى فى كينيا فى عام 2020.





ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا على موقعها الإلكترونى، قالت فيه أن "معلم أيمن" هو قائد "جيش أيمن"، وهى وحدة تابعة لـ"حركة الشباب" الإرهابية التى تنفذ هجمات وعمليات فى كينيا والصومال.

وكان "معلم أيمن" مسؤولاً عن التحضير لهجوم يناير 2020، وفى نوفمبر من نفس العام، صنفت وزارة الخارجية "معلم أيمن" على أنه إرهابى عالمى مُصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذى (EO) 13224، بصيغته المعدلة.

وفى هذا الهجوم، قتل إرهابيو "حركة الشباب" جنديًا أمريكيًا واثنين من متعاقدى وزارة الدفاع الأمريكية، وأصابوا اثنين آخرين من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاولا ثالثا فى وزارة الدفاع، وفى مقطع فيديو نشرته "حركة الشباب" لاحقًا، أعلن متحدث باسم الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعد مطار ماندا باى جزءا من قاعدة عسكرية لقوات الدفاع الكينية تستخدمها القوات المسلحة الأمريكية لتوفير التدريب ودعم مكافحة الإرهاب لشركاء شرق إفريقيا، والاستجابة للأزمات، وحماية المصالح الأمريكية فى المنطقة.

وتعتبر "حركة الشباب" -التى تتخذ من شرق إفريقيا مقراً لها- واحدة من أخطر الجماعات التابعة لـ"تنظيم القاعدة"، وهى مسؤولة عن العديد من الهجمات الإرهابية فى كينيا والصومال والدول المجاورة التى أودت بحياة الآلاف من الأشخاص، بما فى ذلك المواطنون الأمريكيون، وتواصل المجموعة الإرهابية التخطيط والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة ومصالحها وشركائها الأجانب -على حد قول البيان.