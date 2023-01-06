زيلينسكى يتفق مع رئيس وزراء كرواتيا على تعزيز دفاع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أنه اتفق مع رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، على عدة قرارات بشأن دعم وتعزيز الدفاع عن أوكرانيا، وكذلك إقامة مؤتمر دولى بشأن إزالة الألغام.





ووفقًا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية، قل زيلينسكى عبر صفحته الرسمية بـ "تويتر"، أجريت محادثة هادفة مع رئيس الوزراء الكرواتى أندريه بلينكوفيتش لتهنئته على الانضمام إلى منطقة اليورو ومنطقة شنجن، واتفقنا على قرارات محددة لتعزيز دفاع أوكرانيا، وكذلك بشأن عقد مؤتمر دولى بشأن إزالة الألغام، وكذلك على دور كرواتيا فى صيغة السلام". وكانت كرواتيا أعلنت فى وقت سابق عزمها تخصيص ما يقرب من 3 ملايين يورو لشراء آلات إزالة الألغام لأوكرانيا.

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