منظمة التحرير تحذر من خطورة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وعقب اجتماعها، برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، أصدرت اللجنة التنفيذية للمنظمة بيانًا أكدت فيه أن هذه المحاولات لتقسيم المسجد الأقصى، تتطلب وضع آليات عملية فورية للجم التصعيد والعدوان الفاشى لحكومة الاحتلال.

وتعدت منظمة التحرير الفلسطينية بأنها ستتصدى على جميع الأصعدة، للاحتلال وبرنامجه المعلن من قبل الحكومة الذى يرمى إلى محاولة فرض الواقع على الأرض بالبناء والتوسع الاستعمارى الاستيطانى غير الشرعى وغير القانونى.

وطالبت اللجنة بسرعة دعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد، ودعوة منظمة التعاون الإسلامى للوقوف أمام هذه الجريمة الخطيرة.

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الجهود لإطلاق سراح جثامين الشهداء الأبطال المحتجزة فى ما تسمى "مقابر الأرقام"، وثلاجات الاحتلال.

ووجهت اللجنة التحية إلى الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الأبطال القابعين فى زنازين الاحتلال الذين يتصدون بصمودهم وتحديهم وإرادتهم الصلبة لكل محاولات الاحتلال لكسر هذه العزيمة التى لا تلين، مؤكدة تضافر كل الجهود للوقوف إلى جانبهم من أجل إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط أو تمييز، وخاصة الأسرى القادة والقدامى والنساء والأطفال والمرضى والإداريين.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستواصل اجتماعاتها الدورية من أجل استكمال التحرك على الصعيد الدولى الذى قررت اللجنة أن تقوم به، لفضح سياسات الاحتلال ونزع الشرعية عنه.