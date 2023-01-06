العالم اليوم - ناسا تحذر من قدرات الصين في "سباق القمر".. الأهداف خطيرة

انتم الان تتابعون خبر ناسا تحذر من قدرات الصين في "سباق القمر".. الأهداف خطيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 يناير 2023 07:20 صباحاً - حذر مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بيل نيلسون، من تنامي قدرات الصين الفضائية، وسعي بكين الحثيث للفوز بـ"سباق القمر".

وقال نيلسون في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" الأميركي، إن هناك مخاوف من سيطرة الصين على أكثر المواقع الغنية بالموارد على سطح القمر.

وأضاف: "نحن في سباق فضاء. صحيح أننا نعمل بشكل أفضل منهم بمجال البحث العلمي، إلا أنه من الوارد أن يسبقوا الولايات المتحدة إلى القمر، ويقولوا لنا هذه أرضنا".

وتابع: "حققت الصين في مجال الفضاء خلال العقد الماضي نجاحات عظيمة، كما أن موعد هبوطهم على القمر يقترب أكثر فأكثر".

وشدد نيلسون على ضرورة حصول "ناسا" على التمويل الكافي لتنفيذ كل المشاريع التي تجعلها في الطليعة عندما يتعلق الأمر بـ"سباق الفضاء".

وأعرب رائد الفضاء السابق عن ثقته في أن جهود الولايات المتحدة للعودة إلى القمر تسير وفق الخطة المرسومة، مشيرا إلى تمويل الكونغرس لبرنامج "أرتميس".

ووافق الكونغرس هذا الأسبوع على 24.5 مليار دولار كتمويل لوكالة "ناسا" في السنة المالية 2023، وهو مبلغ أقل بنحو نصف مليار دولار مما طلبه الرئيس جو بايدن.

وعبّر نيلسون عن تفاؤله بتحقيق مهمة "أرتيميس 2" لهدفها المتمثل بإرسال طاقم لمدار القمر بحلول عام 2024.

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