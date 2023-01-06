أوكرانيا: شن 18 غارة على مواقع روسية

ووفقُا لوكالة أنباء "يوكرينفورم"، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "شنت الطائرات الأوكرانية 15 غارة على مناطق تركيز القوات الروسية، بالإضافة إلى ثلاث ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. وفى الوقت نفسه، أسقط المدافعون لدينا طائرة من طراز سو-25 ومروحية مى -8".
من جانبها، استهدفت وحدات القوات الصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية منطقة تمركز فيها القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات الروسية.
وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أنه من أجل الحفاظ على القدرة الهجومية وتجديد الخسائر، تواصل القوات الروسية تنفيذ إجراءات التعبئة.
ومن جهتها شنت القوات الروسية، اليوم، ثمانى غارات جوية وأكثر من عشر هجمات باستخدام راجمات الصواريخ، ولا يزال التهديد يتمثل فى قيام القوات الروسية بضربات جوية وصاروخية على البنية التحتية الحيوية فى أوكرانيا، وفقا لهيئة العمليات الأوكرانية.
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