حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.8 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر -فى تصريحات للقناة الأمريكية مساء أمس الخميس- أن حزمة المساعدات التى تعتزم الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بها، تتضمن 50 عربة قتال من طراز برادلى. وأوضح أن مدرعات برادلى ستمنح القوات الأوكرانية القدرة على المناورة والاستمرار فى القتال والتقدم أثناء تعرضها لإطلاق النار.

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