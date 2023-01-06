الأردن يطلع فرنسا على تطورات التصعيد الإسرائيلى الأخير فى القدس

جدة - نرمين السيد - وخلال المكالمة، أطلع الصفدى، كولونا على تطورات التصعيد الإسرائيلى الأخير القدس والانتهاكات التى يرتكبها جنود الاحتلال فى المسجد الأقصى المبارك.

وبحث الجانبان أيضًا تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسى الشريف"، والتحركات الدولية المطلوبة لوقف التصعيد واحترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فى مدينة القدس ومقدساتها.

وشدد الصفدى، خلال اتصاله بنظيرته الفرنسية، على ضرورة بلورة تحرك دولى فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، وضمان احترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فيه وفى جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.

وأكد وزير الخارجية الأردنى، خلال الاتصال الذى جرى قبيل انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلى بدعوة أردنية فلسطينية مشتركة وبطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربى فى المجلس، خطورة اقتحام الوزير الإسرائيلى للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف وانعكاساته على الأمن والاستقرار.

وحذر الصفدى من خطورة الفكر الإقصائى المتطرف الذى يحمله الوزير الإسرائيلى وضرورة إرسال رسالة دولية واضحة تدينه وترفضه.

وشكر الصفدى الوزيرة الفرنسية على موقف بلادها الذى رفض الاقتحام وأكد على ضرورة احترام الوضع القانونى والتاريخى فى المقدسات وعلى دعم دور الوصاية الهاشمية عليها، وعلى دعمها عقد جلسة مجلس الأمن اليوم.

من جانبها، أكدت كولونا أن بلادها تؤكد ضرورة احترام الوضع القانونى والتاريخى فى الحرم ووقف جميع الإجراءات الأحادية التى تقوض حل الدولتين.

واتفق الوزيران على استمرار العمل المشترك ومن خلال مجموعة ميونخ التى تضم بالإضافة إلى الأردن وفرنسا مصر وألمانيا من أجل وقف الإجراءات التى تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل ومن أجل إيجاد أفق سياسى حقيقى واستئناف المفاوضات لحل الصراع على أساس حل الدولتين.