رابط فحص كوبونات الوكالة الجديدة من أكثر الأمور التي تتصدر عمليات البحث داخل فلسطين، نظرًا للدور الملاحظ التي تلعبه الكوبونات في تقديم الدعم المادي لكافة اللاجئين داخل الضفة الفلسطينية، فالوكالة قد أعلنت عن بدء دورة جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية، وبناء على ذلك يتم البحث عن الرابط، وهذا ما سنقوم بذكره بالتفصيل.

رابط فحص كوبونات الوكالة الجديدة

تم الإعلان عن بدء الدورة الثالثة لتوزيع المساعدات الغذائية لدى حوالي 15 مركز في مختلف مناطق غزة، وتم البدء في عملية التسجيل للحصول على الكوبونات، وذلك من خلال الموقع الرسمي أونروا.

آخر المستجدات الخاصة بفحص كوبونات الوكالة

وفقًا لما تم الإعلان عنه من جانب المستشار الإعلامي للوكالة بقطاع غزة فإليكم آخر الأخبار والمستجدات حول تلك الدورة بالصورة التالية:

تم البدء على صرف حوالي 40 دولار لأكثر من 46400 مستفيد داخل غزة، و ذلك على حسب توافر عددًا من معايير الفقر بكل مستفيد.

وإجمالي المبالغ المدفوعة حتى الآن تقدر بحوالي مليون و800 ألف دولار.

ومن أبرز المستجدات، هو أن الوكالة قامت بدفع مساعدات نقدية للفئة الأكثر احتياجًا من اللاجئين داخل قطاع غزة.

وسيتم دفع حوالي 50 دولار كل شهر للمستفيد الواحد بصورة دورية لمدة 3 أشهر، وذلك بالإضافة إلى إعطائه المساعدة الغذائية المحددة له.

ومن الواضح أن هناك 13 ألف أسرة داخل قطاع غزة سيستفادون من المساعدات النقدية التي سيتم إعطائها من خلال فحص كوبونات الوكالة الجديدة.

ويتضح لنا بأن الحصة الغذائية من الكابونة الموحدة لكل مستفيد ما هي إلا عبارة عن 25 كليو دقيق، وعلبة زيت، 2 كيلو أرز، كيلو حمص، نصف كيلو عدس، نصف كيلو سكر.

ولكي يتم استلام الكابونة بشكل قانوني، فيجب إحضار عددًا من المعلومات والتي تتمثل في نوع الكابونة، ورقم الدفتر، وتاريخ الكابونة.

وفي النهاية نكون قد طرحنا لكم رابط فحص كوبونات الوكالة الجديدة، ومن الملاحظ أن هناك مساعدات نقدية سيتم تقديمها للاجئين، وهذا الأمر متوقف على مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في كل مستفيد متقدم لهذه الدورة.