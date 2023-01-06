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عمر شويل - جدة استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة، تعد هذه الاستمارة أحد الاستمارات الإلكترونية التي يتم ملئها بالبيانات والمعلومات الشخصية من أجل التقديم للالتحاق بأحد الوظائف الشاغرة، وهي توفر على المتقدمين الكثير من الوقت والجهد، ويجب استيفاء وتوفر كافة الشروط والأحكام للتمكن من التقديم عليها وسوف نوضح طريقة تحميلها بالتفصيل في هذا المقال.

استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة

كما ذكرنا سابقا فهي استمارة إلكترونية وتكون بصيغة الوورد، وتضم العديد من الأجزاء المهمة التي يجب ملئها بشكل صحيح قبل تقديمها وسوف نتعرف على هذه الأجزاء فيما يلي:

المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم: مثل الاسم، واللقب، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية، الوضع العائلي، محل الإقامة، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، موقف المتقدم تجاه الخدمة الوطنية، مرجع الوثيقة.

يجب على المتقدم توضيح هل هو من ذوي الاحتياجات أم لا، وهل له صفة ذوي حقوق الشهيد أم لا.

معلومات المؤهل والشهادة: مثل توضيح المؤهل الدراسي، تحديد الشعبة والتخصص، تاريخ الحصول على الشهادة، والمؤسسة التي حصل على الشهادة منها.

معلومات المسار الدراسي: مثل التقدير الحاصل عليه المتقدم، تاريخ الإصدار، المعدل التراكمي.

تحميل استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة

قامت الجمهورية الجزائرية بتوفير بعض النماذج لاستمارة معلومات المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة، ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الرسمي.

ما هو الفرق بين مسابقة على أساس الشهادة وعلى أساس الخبرة

إنمسابقة التوظيف على أساس الشهادة يتم فيها التحقيق في مؤهل المتقدم ودراسته كما يتم منحه بعض النقاط لبعض الأشياء مثل مؤهله الدراسي، وخبرته في المهنة المتقدم لها، أما المسابقة على أساس الاختبارات فيتم إجراء أحد الاختبارات التي تطرح على جميع المترشحين في الكثير من المواد المختلفةوذلك تبعا لاختلافالتخصص وبعد اجتياز الاختبار يتم ترتيب المترشحين وفقا للعلامات التي حصلوا عليها في هذا الاختبار.

ذكرنا في هذا المقال استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة، ويسهل الحصول على هذه الشهادة وتحميلها حتى يتم ملئها بالبيانات والمعلومات الشخصية، وقد ذكرنا أحد روابط التحميل سابقا.