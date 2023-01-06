نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مراحل التجنيس في تركيا وكيفية متابعة الملف vatandaşlık başvurum ne aşamada في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط مراحل التجنيس في تركيا قد تصدرت مؤخرًا عمليات البحث من قبل الكثير من الناس، نظرًا لما تم الإعلان عنه من جانب الحكومة التركية عن إتاحتها فرص مميزة للحصول على الجنسية التركية، وبناء على ذلك تم طرح بوابة إلكترونية للتقديم على التجنيس في تركيا، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه داخل هذا المقال.

رابط مراحل التجنيس في تركيا

الحكومة التركية قد وفرت رابط مخصص لمراحل التجنيس والتقديم طلب التجنيس ومتابعته بشكل إلكتروني مبسط للفئات المتاح إليها الحصول على تلك الميزة، وذلك عبر vatandaşlık başvurum ne aşamada.

مراحل التجنيس في تركيا

وفقًا لما حدده قانون التجنيس في تركيا فهناك حوالي 7 مراحل للتجنيس، وإليكم أهم المعلومات حول كل مرحلة بالشكل الآتي:

المرحلة الأولى ما هي إلا عبارة عن إتمام عملية التسجيل واعتماده من قبل الموقع.

المرحلة الثانية عبارة عن إرسال الملف الخاص بطلب التجنيس إلى الجهة المعنية بذلك.

المرحلة الثالثة عبارة عن التأكد من طلب الملف.

المرحلة الرابعة ما هي إلا عبارة عنن حفظ الأوراق ومراجعتها، فتعتبر من أطول المراحل.

المرحلة الخامسة عبارة عن التصديق على وثيقة التجنيس.

المرحلة السادسة تعني اتخاذ القرار الأخير بشأن ملف التجنيس.

المرحلة السابعة ما هي إلا عبارة عن إخبار صاحب الملف بالنتيجة.

الفئات المستحقة للحصول على الجنسية التركية

حدد قانون التجنيس في تركيا عددً من الفئات التي يحق لها الحصول على الجنسية التركية وفي حالات معينة، وإليكم أبرزها بالصورة التالية:

في حال إن كان الشخص أجنبي وتحصل على إقامة عمل وقد اجتاز أكثر من 5 أعوام داخل أراضي تركيا، فهنا يحق له الحصول على الجنسية.

وإذا قام الأجنبي بشراء عقار داخل تركيا بقيمة معينة أو قام بالاستثمار داخل أراضي تركيا، فهنا يحق له الحصول على الجنسية.

وعند القيام بالزواج من مواطن تركي جنسية، فهنا يحق للأجنبي بأن يكون لديه جنسية تركية.

ويكمن الحصول على الجنسية التركية من خلال التبني.

وهناك استثناء للسوريين في الحصول على الجنسية التركية، بسبب ما ذهبت إليه الاحصاءات بوجود حوالي 3 مليون سوري داخل تركيا، والتجنيس يتم من خلال الحاصلين على الشهادات الجامعية.

لقد طرحنا لكم داخل هذا المقال رابط مراحل التجنيس في تركيا الذي يشغل أذهان الكثير من الفئات، حيث وجدنا أن هناك معايير محددة للحصول على الجنسية التركية، وأن هناك مراحل تستغرق وقت طويل، كي يتم قبول ملف التجنيس.