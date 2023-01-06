مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية فى محيط المسجد الإبراهيمى

جدة - نرمين السيد - أفاد شهود عيان بأن مستوطنين إسرائيليين نظموا مسيرة استفزازية، أمس الخميس، بحماية جيش الاحتلال فى محيط المسجد الإبراهيمى الشريف جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.





وقال الشهود، الذين هم من سكان من سكان مدينة الخليل، إن العشرات من عصابات المستوطنين رددوا خلال مسيرتهم هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين.

وبدأ المستوطنون مسيرتهم من شارع "السهلة" وصولا إلى الساحة الجنوبية الشرقية للمسجد، التى يجرى الاحتلال الإسرائيلى فيها أعمال حفر وبناء بغرض إنشاء ما يُعرف بالمسار السياحى التهويدى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد بهدف الاستيلاء عليه.