مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية فى محيط المسجد الإبراهيمى

وقال الشهود، الذين هم من سكان من سكان مدينة الخليل، إن العشرات من عصابات المستوطنين رددوا خلال مسيرتهم هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين.
وبدأ المستوطنون مسيرتهم من شارع "السهلة" وصولا إلى الساحة الجنوبية الشرقية للمسجد، التى يجرى الاحتلال الإسرائيلى فيها أعمال حفر وبناء بغرض إنشاء ما يُعرف بالمسار السياحى التهويدى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد بهدف الاستيلاء عليه.
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